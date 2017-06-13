قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إن حجز النوادي لإقامة حفل الزواج والتفنن في دعوات العرس، كلها أموال، والأسرة هي الضحية،بسبب سيطرة الوهم على عقول الناس، بما يعكس سطحية في الفكر.

وأكد «الطيب» خلال برنامج «الإمام الطيب»، أن كل مسئول بالدولة مسئول عن الزيف والسطحية الذي قضى على شعب عريق، له بصمة عميقة في التاريخ كله، لكن هذه الفترة التي تمر بها مصر الآن يجب أن توقف فيها هذه المظاهر.