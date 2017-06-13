صرف 100 ألف جنيه مساعدات لـ 4 أسر متضررة من حريق سوق إمبابة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، بصرف مساعدات مالية لأربع أسر من الذين تضررت شققهم بسبب حريق سوق إمبابة.

وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قدمت 25 ألف جنيه لكل أسرة لمساعدتهم في التغلب على الأضرار التي لحقت بوحداتهم السكنية نتيجة الحريق.

جدير بالذكر أن هناك 8 أسر تعرضت شققهم السكنية للاحتراق قبل أسبوعين نتيجة امتداد النيران من سوق إمبابة إلى عمارة مجاورة وتم اليوم صرف مساعدات لأول أربع أسر منهم.

وكان قد تضرر من حريق سوق إمبابة أيضا 26 باكية و10 محلات تجارية و4 فاترينة و2 كشك وجاري استكمال الإجراءات المطلوبة لصرف المساعدات المقررة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن لجنة الإغاثة بالوزارة قامت بحصر الأضرار وتقرر صرف 25 ألف جنيه لكل أسرة و15 ألف جنيه لكل صاحب عمل و10 آلاف جنيه للباكية و5 آلاف جنيه للكشك.