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ناهد السباعي تلقن رامز جلال علقة ساخنة
ناهد السباعي

ناهد السباعي تلقن رامز جلال علقة ساخنة

2017-06-13 21:06:57


هاجمت الفنانة ناهد السباعي، الفنان رامز جلال، قائلة «إنت تعرفني علشان تقولي يا بيبي».

وانهالت ناهد السباعي خلال مشاركتها في برنامج «رامز تحت الأرض» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، بالضرب على الفنان رامز جلال، قائلة: «أنت تعرفني».

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