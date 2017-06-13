قالت صحيفة الرياض السعودية، اليوم الثلاثاء، إن هناك منتجات إيرانية مسرطنة ظهرت في الاسواق القطرية.

وأضافت الصحيفة أن البضائع الإيرانية ظهرت في السوق القطري لأول مرة بعد قطع المملكة والامارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، حيث تداولت مواقع التواصل صورًا من داخل المتاجر القطرية لبضائع إيرانية لم يعتد القطريون على مشاهدتها في الأسواق بعد أيام من قطع العلاقات مع الخليج وإقفال المنفذ البري الوحيد مع المملكة الذي كانت تتدفق من خلاله البضائع إلى الدوحة.

وأضافت الصحيفة أن المنتجات الإيرانية معروف عنها تلوثها بسموم فطرية “مسرطنة”، وشديدة السمية، إضافة الى السمعة السيئة التي تلاحق المنتجات الإيرانية في جميع الدول والتحذير من هذه المنتجات وأنها غير صالحة للاستهلاك البشري.