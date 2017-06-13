قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العبادة في ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر، مصداقًا لقول الله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» (سورة القدر آية 1-3).

وأضاف «علام»، خلال لقائه ببرنامج «حوار المفتي» المذاع على فضائية «on Live»، أن الثابت شرعًا أن ليلة القدر في شهر رمضان، والمعروف أنها في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان، وإن لم يكن مقطوعًا في أي يوم من أيام الوتر هي، أهو اليوم الواحد والعشرون أم الثالث والعشرون أم الخامس والعشرون أم السابع والعشرون أم التاسع والعشرون.

وأشار إلى أن الله قد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بميقات ليلة القدر لكنه نسي أو أُنسي، وذلك فضلًا من الله تعالى لعباده لكي يجتهدوا في الطاعة في العشر الأواخر، بل من يجتهدوا ليلة واحدة.

واستشهد بما روي عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، التَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالخَمْسِ».