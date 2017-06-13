تونس تدعو مصر ودول الخليج إلى الحوار مع قطر لحل الأزمة2017-06-13 20:57:04
دعت تونس اليوم، مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر إلى “اعتماد الحوار سبيلا وحيدا لتطويق الخلافات” فيما بينها، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان.
وبحث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي “تطورات الأزمة في الخليج العربي وتداعياتها على الأوضاع في المنطقة” في اجتماع مشترك مع سفراء مصر والسعودية والإمارات والقائم بأعمال سفارة البحرين في تونس، بحسب البيان.
وأضافت الوزارة في البيان أن الجهيناوي تحدث في لقاء آخر مع سفير قطر.
وأفادت أنه “جدد خلال اللقاءين التعبير عن انشغال تونس البالغ لما آلت إليه العلاقات بين دول الخليج العربي الشقيقة”.
ودعا المسئول التونسي تلك الدول إلى “مراعاة أواصر الإخوة التي تربط دول المنطقة وشعوبها، وتجنبّ كلّ أشكال التصعيد، واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لتطويق الخلافات”.
وذكر أن “تونس التي تربطها علاقات متينة بكل الدول العربية بلا استثناء، لها كل الثقة في حكمة قادة دول الخليج العربي وقدرتهم على تجاوز الخلافات مهما بلغت حدّتها، ضمانا لمناعة دولهم ووحدة صفّها وصونا لقيم التضامن العربي”.
وأضافت الوزارة أن الجهيناوي تطرق خلال اللقاءين إلى “التحديات التي تواجه المنطقة وخاصة منها ظاهرة الإرهاب والتطرف التي تهدد الأمن والاستقرار”، وشدد على “مسئولية كل الدول في التصدي لهذه الظاهرة ومحاصرتها وتجفيف منابعها ودرء خطرها المتنامي على الأمم والشعوب”.
وتتهم السعودية وحلفاؤها الخليجيون قطر بـ”دعم الإرهاب” في المنطقة، وهي اتهامات ترفضها الدوحة بشدة.
والخليج غارق في أزمة دبلوماسية خطيرة منذ 5 يونيو حين قطعت السعودية والامارات والبحرين، الدول المجاورة لقطر، وكذلك مصر واليمن علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”.
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