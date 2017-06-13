كشف نشطاء فلسطينيون اليوم، عن هوية المسئول الفلسطيني الذي تبرع بمبلغ مالي ضخم لصالح مستشفى هرمبام الإسرائيلي.

وقال الناشط الفلسطيني فادي السلامين: “إن المسئول الفلسطيني هو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو”.

وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد ذكرت أن مسئولا فلسطينيا عمره 40 عاما من الضفة الغربية، مكث في مستشفى رمبام في حيفا وكان يعاني من ورم سرطاني، وبعد أن اجتاز علاجا دام بضعة أسابيع تعافى تماما وعاد إلى أحضان أسرته.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن المسئول عاد مؤخرا إلى المستشفى الإسرائيلي الذي أنقذ حياته ولكن هذه المرة بهدف التبرع له بعشرات آلاف الشواكل والمساعدة.

وخلال المراسم التي عقدت هذه الأسبوع في المستشفى، تبرع المسؤول بعشرات آلاف الشواكل لإقامة غرفة إنعاش للأطفال مرضى السرطان الذين يجتازون علاجا إشعاعيا وستكون غرفة الإنعاش الخاصة التي من المتوقع أن تبنى في معهد الأشعة في مركز طب الأورام ملاءمة بشكل خاص للأطفال لتلبي احتياجات الأطفال متلقي العلاج وتشكل بيئة مهدئة وداعمة لهم قبل العلاج وبعده.