أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم، عن “استشهاد “جندي إثر انفجار لغم أرضي جنوب غربي المملكة.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية “بأنه عند الساعة التاسعة من صباح اليوم وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع الداير بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه استشهاد الجندي أول / متعب علي سعيد القحطاني، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وباشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك بالتنسيق مع سلاح المهندسين.

