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استشهاد جندى سعودى إثر انفجار لغم أرضى بالمملكة
الجيش السعودي

استشهاد جندى سعودى إثر انفجار لغم أرضى بالمملكة

2017-06-13 20:28:05

أفادت فضائية “سكاى نيوز”، فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن وزارة الداخلية السعودية، استشهاد جندى إثر انفجار لغم أرضى فى قطاع الداير جنوب غربى البلاد.

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