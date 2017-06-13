خارجية الجزائر: نؤيد مع فرنسا الحل السياسي للأزمة الليبية2017-06-13 19:53:21
قال وزير الشئون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل اليوم الثلاثاء إن بلاده وفرنسا تؤيدان الحل السياسي للأزمة الليبية.
وأفاد مساهل - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في الجزائر - بأن هناك توافقا جزائريا فرنسيا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية عبر مفاوضات شاملة بغية تمكين ليبيا من استتباب استقرارها..مشيرا إلى أن مباحثاته مع الوزير الفرنسي ركزت على النزاعات في المنطقة لاسيما الوضع في ليبيا.
كما تطرقت المحادثات بين الوزيرين إلى الوضع في منطقة الساحل خاصة في مالي وذلك قبل أيام من الذكرى الثانية لاتفاق باماكو المنبثق عن مسار الجزائر ومكافحة الإرهاب إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر والتحضير للزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر ومكافحة الإرهاب.
وفي هذا الإطار .. قال مساهل إنه استعرض مع نظيره الفرنسي المكاسب الإيجابية (لهذا الاتفاق) على غرار تنصيب اللجنة الدائمة للحوار بين الماليين..مضيفا : “إن الهدف الرئيسي يبقى في مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة التي تشهد اضطرابات كبيرة حيث يتعزز التواجد الإرهابي بالنظر إلى الوضع الكارثي في ليبيا”.
وأكد على أن مكافحة الإرهاب تبقى هدفا رئيسيا للعمل المشترك بين الجزائر وفرنسا وشركائهما الإقليميين والدوليين..مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بوضع حد لهذه الظاهرة العابرة للأوطان ومرافقة الأشقاء لاستعادة استقرارهم سواء في ليبيا أو في مالي.
وذكر مساهل أن الجانبين اتفقا على البقاء على اتصال شبه دائم ومنتظم حول كافة المسائل المشتركة وتطور الأوضاع في المنطقة، قائلا : “إن زيارة لودريان إلى الجزائر سمحت للطرفين بإعداد تقييم لحالة علاقاتنا الثنائية التي تعد مكثفة ومتعددة”
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
ظريف يتهم السعودية بالتخطيط لتفجيري طهران
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، من أوسلو، السعودية بالوقوف وراء تفجيري طهران. وقال ظريف إن المسئولين السعوديين أعلنوا صراحة وبشكل علني ...Tue, 13 Jun 2017 12:53:56 GMT
-
رئيس غينيا يدعم قرارات مقاطعة قطرTue, 13 Jun 2017 07:44:22 GMT
-
أردوغان: عزل قطر يخالف تعاليم الإسلام
شجب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء عزل قطر، ووصفه بأنه “لا إنساني ومخالف للتعاليم الإسلامية” وقال إن الأساليب المستخدمة مع قطر غير مقبولة وبمثابة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
صحيفة عبرية: نتنياهو يدرس إغلاق مكاتب الجزيرة بالقدس
ينوي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، وأجرى جلسة لمناقشة هذه المسألة. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم ...Tue, 13 Jun 2017 08:33:09 GMT
-
ترامب يحضر حفل زفاف دون دعوة من العروسين
حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حفل عروسين أثناء زفافهما، وذلك لدى تواجده في نيوجيرسي دون دعوة مسبقة من العروسين. وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا ...Tue, 13 Jun 2017 08:28:32 GMT
-
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة لألمانيا
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة بعد زيارة لألمانيا شارك خلالها في قمة العشرين للشراكة مع إفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”. والتقي الرئيس عبد ...Tue, 13 Jun 2017 18:03:21 GMT
-
الأردن يتعادل سلبيا مع فيتنام بالتصفيات الآسيوية
تعادل المنتخب الأردني لكرة القدم مع نظيره الفيتنامي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم /الثلاثاء/ في فيتنام في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات ...Tue, 13 Jun 2017 18:02:05 GMT