بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر دسمان اليوم / الثلاثاء / مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية وأهمية التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بالمنطقة.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين ، بالاضافة إلى بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقدم ملك الاردن التهاني لأمير الكويت بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وأقام أمير الكويت مأدبة إفطار على شرف ملك الأردن والوفد المرافق له.

وكان ملك الأردن والوفد المرافق له قد وصل الكويت عصر اليوم في زيارة أخوية يقدم فيها التهاني لأمير الكويت بمناسبة شهر رمضان.