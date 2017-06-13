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الأردن يتعادل سلبيا مع فيتنام بالتصفيات الآسيوية
منتخب الاردن

الأردن يتعادل سلبيا مع فيتنام بالتصفيات الآسيوية

2017-06-13 19:43:38

تعادل المنتخب الأردني لكرة القدم مع نظيره الفيتنامي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم /الثلاثاء/ في فيتنام في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا 2019 في الإمارات العربية المتحدة.

كما شهدت المجموعة الثالثة للتصفيات ، كذلك فوز منتخب كمبوديا على أفغانستان بهدف نظيف.

وبعد ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ، يتصدر المنتخب الأردني المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز على كمبوديا وتعادل مع فيتنام، واحتل منتخب كمبوديا المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، وحل منتخب فيتنام في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما جاء منتخب أفغانستان في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى نهائيات آسيا التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة عام 2019.

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