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السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة لألمانيا
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السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة لألمانيا

2017-06-13 19:47:06
كتب - أ ش أ

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة بعد زيارة لألمانيا شارك خلالها في قمة العشرين للشراكة مع إفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”.
والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لبرلين المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي أكدت دعم بلادها لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر ، كما أكدت حرص الشركات الألمانية على زيادة أنشطتها في مصر، وتعزيز الاستثمارات القائمة بالفعل.
كما التقي الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل حيث تناول اللقاء العلاقات بين البلدين.
واختتم الرئيس زيارته إلى برلين بعقد لقاءات منفصلة مع رئيسى شركةG&D الألمانية المتخصصة فى تأمين تداول الأوراق المالية والبطاقات الذكية، وشركة Plasser & Theurer النمساوية المتخصصة فى صيانة خطوط السكك الحديدية ، لبحث تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام الاستثمار، وآخرها إصدار قانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن الإعداد الجارى لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

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