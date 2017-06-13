طالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة وضع ضوابط وقواعد لتولي المناصب القيادية والترقيات والندب والإعارات بالمراكز والمعاهد البحثية..مشيرا إلى الدور البحثي والتطبيقي والعملي للمراكز والهيئات البحثية.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير التعليم العالي اليوم الثلاثاء لاجتماع مجلس إدارة مركز بحوث وتطوير الفلزات بحضور الدكتور طه مطر القائم بأعمال رئيس المركز، و الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة.

من جانبه..قدم الدكتور طه مطرعرضا تقديميًّا حول المركز ، حيث يضم 4 شعب، و 16 معهدًا بحثيًّا،(132) عضوهيئة بحثية، و (73) هيئة معاونة، و (354) عاملًا بالمركز، مشيراً إلى أن عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية لعام 2016 بلغ (143) بحثًا، والأبحاث المنشورة في المؤتمرات الدولية خارج وداخل مصر بلغت (133) بحثًا، والجوائز الدولية والمحلية الحاصل عليها المركز بلغت (5) جوائز.

وأضاف أن إجمالى عدد الأبحاث المنشورة في المجلات المفهرسة عالميًّا بالتعاون مع جامعات وهيئات بحثية دولية بلغ (130) بحثًا، والمشروعات البحثية المشتركة مع هيئات بحثية دولية بلغت (9) مشروعات بحثية، والمهمات العلمية بلغت (23) مهمة علمية.

وأشار إلى أهم المشروعات التي تم إنجازها مشروع تطوير سبائك جديدة للصناعة المصرية، وإنتاج قطع غيار معدات الغزل والنسيج، بالإضافة إلى مركز متطور على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط للطباعة ثلاثية الأبعاد، فضلاً عن التعاون مع مختلف الجامعات المصرية.

واستعرض المجلس المشروعات التعاقدية التي قام بها المركز لصالح بعض جهات الإنتاج والخدمات، ومنها مشروع التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا، والتحالف التكنولوجي لتعميق التصنيع المحلي للخامات التعدينية بسيناء لتطوير الصناعات الكيماوية، والممولان من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مشروع التحالف القومي لصناعة الفضاء “قمر صناعي تجريبي لتكنولوجيات مطورة”، ومشروع إنتاج أسمدة حيوية من خامات مصرية منخفضة الجودة، والممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

وتم تمويل (53) مشروعًا داخليًّا من ميزانية المركز للعام 2016/2017 موزعة على شعب المركز كالتالي (16 مشروعًا شعبة تكنولوجيا الخامات، 10 مشروعات شعبة تكنولوجيا الفلزات، 15 مشروعًا شعبة تكنولوجيا التصنيع، 11 مشروعًا شعبة المواد المتقدمة)، و(10) مشروعات ممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لطلاب المنح.

وفى مجال التدريب أحيط المجلس علمًا بقيام المركز خلال الثلاثة أشهر الماضية بتنظيم (4) دورات تدريبية لجهات الصناعة والإنتاج، بالإضافة إلى تدريب ( 111) من العاملين فى عدة مجالات مختلفة بهدف رفع قدرة وكفاءة العاملين بتلك المؤسسات والجهات.

وأحيط المجلس علماً أيضاً بأنه في مجال رفع القدرات الفنية لأعضاء هيئة البحوث والإخصائيين الفنيين تم خلال الثلاثة أشهر الماضية إيفاد (5) من أعضاء هيئة البحوث بالمركز في مهمات علمية، فضلا عن إيفاد (12) من مساعدي أعضاء هيئة البحوث على منح وبعثات للحصول على درجة الدكتوراه في معاهد وجامعات علمية بحثية متخصصة، بالإضافة إلى مشاركة (10) من أعضاء هيئة البحوث بالمركز بأبحاثهم في مؤتمرات علمية دولية متخصصة خلال الثلاثة أشهر الماضية فى العديد من الدول.

وبحث المجلس إمكانية استضافة المركز لسكرتارية الاتحاد العالمي لمراكز البحوث الصناعية (ويترو) لمدة 4 سنوات اعتبارا من 2019/2022، وذلك بعد انتهاء استضافة ماليزيا له في سبتمبر 2018.