بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية مع السفير السوري لدى روسيا رياض حداد تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أن الجانبين تبادلا الآراء حول سوريا وجرت مناقشة سير تنفيذ بنود مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا الموقعة 4 مايو الماضي في أستانا، والرامية إلى تعزيز نظام وقف القتال في سوريا وتخفيف مستوى العنف وتحسين الوضع الإنساني وعودة اللاجئين والنازحين والمساهمة في إطلاق العملية السياسية على أساس القرار الأممي 2254.