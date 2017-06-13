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مرتضي منصور يشكل الجهاز الفني لفريق "اليد" بالزمالك
مرتضى منصور

مرتضي منصور يشكل الجهاز الفني لفريق "اليد" بالزمالك

2017-06-13 18:48:24

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس النادي ، قرارا بتشكيل جهاز كرة اليد للموسم الجديد.

ويتكون التشكيل الجديد من كل من: حسام غريب رئيسا للجهاز ومجدى ابوالمجد مديرا فنيا ووائل فهيم مدربا مساعدا وحمادة عبدالبارى مديرا إداريا للفريق.

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