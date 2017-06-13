وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 529 ألفا و168 جنيها، من الصندوق بالوزارة لـ 639 عاملا بشركة فستيا للملابس الجاهزة لتعثر الشركة فى صرف أجور عمالها نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها، وذلك ووفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات .

وقال الوزير: إنه تم صرف هذه المبالغ للعاملين فورا بعد أن أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية محمد قنديل بمقر الشركة بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتى يتسنى لجميع العاملين بالشركة مواجهة متطلبات المعيشة، وعلى الأخص مع قرب حلول عيد الفطر.

وأوضح أن الدفعة الجارى صرفها للعاملين بالشركة هى السابعة وبذلك يصل إجمالى مبالغ هذه الدفعات التي تم صرفها للشركة حتي الآن 3 ملايين و108 ألاف و510 جنيهات.

كما أوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

ومن جانبه قال محمد قنديل وكيل وزارة القوي العاملة بالإسكندرية أنه في أثناء تفقده عملية الصرف في أقسام الشركة المختلفة اطمئن علي استقرار الأمور وسير العمل ووجد أنه مستقر ومتوازي مع صرف الإعانة.

والتقي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة فستيا والعضو المنتدب على محمد صالح، حيث تم استعراض وضع الشركة وأحوال العاملين، والاتفاق علي ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي بين طرفى العملية الإنتاجية بما يحقق استقرار العمل وزيادة الإنتاج.