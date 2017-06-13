تابع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، حيث اطلع على المداولات الجارية في هذا الصدد مع السياسيين المعنيين والنقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي لاتزال قيد البحث تمهيدا للتوافق في شأنها ولعرض مشروع القانون المقترح على جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الأربعاء.

وشدد عون - خلال اللقاءات التي عقدها والاتصالات التي أجراها - على ضرورة احترام الدستور الذي يبقى الأساس في عمل المؤسسات الدستورية.

وأكد على أن القانون الانتخابي الجديد محطة مهمة في الحياة السياسية والوطنية في لبنان ؛ لأنه سيفسح المجال أمام ولادة مجلس نيابي جديد يفترض أن يجسد بأمانة خيارات اللبنانيين وتطلعاتهم إلى صناعة مستقبل بلدهم وفق ما يتمنون إضافة إلى كونه الضامن للوحدة الوطنية والعدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين.