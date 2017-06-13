اعتبر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا” خابيير تيباس أن اللاعب الأرجنتيي ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة لم يكن لديه أية نية للتهرب الضريبي ؛ في إشارة لإدانته بالسجن 21 شهرا من جانب المحكمة العليا قبل أسابيع.

وقال تيباس لوكالة الأنباء الإسبانية اليوم الثلاثاء: “إن ميسي يجهل التداعيات الضريبية التي ممكن أن يشهدها، وعليه لم يكن لديه أية نية للتهرب الضريبي ، أنا واثق من ذلك”..مضيفا :”ينبغي التحلي بالحيطة ورؤية ما ستؤول إليه الأمور لا يمكن القول إن اللاعب محتال”.

وأدين مهاجم برشلونة بالسجن 21 شهرا لتهربه الضريبي من دفع 4.1 مليون يورو نظير حقوق تسويق صورته.