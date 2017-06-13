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بولندا تعارض قرار المفوضية الأوروبية بشأن استقبال اللاجئين
لاجئون سوريون

بولندا تعارض قرار المفوضية الأوروبية بشأن استقبال اللاجئين

2017-06-13 18:20:19
محيط: أ. ش. أ

قال المتحدث باسم الحكومة البولندية إن وارسو تعارض قرار المفوضية الأوروبية القيام بتحركات قانونية ضد بولندا ودولتين أخريين رفضتا استقبال اللاجئين كجزء من خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين.

وذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن بولندا والمجر والتشيك أخلت بتعهداتها القانونية لاستقبال بعض اللاجئين كجزء من خطة 2015 والهادفة إلى مشاركة عبء الـ160 ألف لاجئ في معسكرات بإيطاليا واليونان.

وقال رافال بونشينك المتحدث باسم الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء بياتا سيدلو - بحسب ما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - : “إن القيادة البولندية لا توافق على قرار المفوضية”، مضيفا : “إن القيادة البولندية قالت منذ البداية إن إجبار الدول على إعادة توطين المهاجرين ليس حلا لأزمة الهجرة”.

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