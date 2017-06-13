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قمة ترامب ورئيس كوريا الجنوبية في 29 و30 يونيو
ترامب وابو مازن

قمة ترامب ورئيس كوريا الجنوبية في 29 و30 يونيو

2017-06-13 18:23:19
خاص: محيط

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية ‏‏”تشيونج وا داي” اليوم الثلاثاء أن الرئيس مون جيه ان سوف يزور ‏الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر لعقد لقاء قمة مع الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب.‏

‏ وأفادت وكالة انباء  يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس مون سوف يتوجه إلى واشنطن في 28 يونيو وأنه سيجري محادثات مع الرئيس ترامب داخل البيت الأبيض في 29 و30 يونيو ‏بتوقيت واشنطن، وفقا للمكتب الرئاسي في سول.‏

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تشغل قضايا كوريا الشمالية وقدراتها ‏النووية والصاروخية المتطورة عنصرا رئيسيا في جدول أعمال قمة ‏ترامب ومون.‏

‏ وأضاف المكتب الرئاسي في بيان صحفي “أن الزعيمين ‏سوف يتبادلان وجهات النظر حول طرق تعزيز التحالف الكوري-‏الأمريكي، والإجراءات المشتركة لحل أزمة كوريا الشمالية النووية، ‏وسبل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، علاوة على تعزيز التعاون ‏الاقتصادي بين البلدين”.‏

كما أعرب المكتب الرئاسي عن أمل سول في أن يمنح لقاء القمة بين ‏الرئيسين ترامب ومون فرصة حقيقية أمام الزعيمين لبناء صداقة ‏شخصية

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