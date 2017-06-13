حضر علي جبر مدافع الزمالك إلى مران الفريق اليوم الثلاثاء رغم حصوله على راحة من التدريبات حتى الانتهاء من مواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل في الدوري.

وخضع علي جبر للكشف الطبي للاطمئنان على يده بعد التعرض لكدمة قوية في أحد أصابع اليد اليسرى خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مواجهة تونس بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 ، فيما شارك معروف يوسف ومصطفى فتحي لاعبا الفريق في مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة أسوان.

وقد وصل فتحي إلى القاهرة أمس بعد الوصول مع المنتخب الأول من تونس بينما وصل معروف يوسف فجر اليوم بعد المشاركة مع منتخب نيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا ، فيما حصل علي جبر وطارق حامد على راحة من التدريبات وخضع أيمن حفني (صانع ألعاب الزمالك) لجلسة علاجية اليوم بعد تجدد إصابته بشد في العضلة الضامة.

وأوضح علاء عبدالغني المدرب العام للزمالك أن حفني اشتكى من آلام العضلة الضامة بعد مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية..وقد حرص البرتغالي إيناسيو على الاطمئنان على حالة حفني خلال تنفيذ الجلسة العلاجية تحت إشراف أيمن فريد طبيب الفريق.