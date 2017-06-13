أرسل نادى الاتحاد السكندري الاستغناء الخاص بلاعب الفريق الأول لكرة القدم الكونغولي كابونجو كاسونجو إلى نادي الزمالك وذلك مقابل مبلغ قدره 15 مليون جنيه قيمة الاستغناء عن اللاعب.

وفي غضون ذلك استلم مسئولو الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء مبلغ وقدره 12 مليون جنيه نقدا بالإضافة إلى شيك بمبلغ ثلاثة ملايين الجنيه من الشركة الراعية.