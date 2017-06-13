قناة MBC مصر أعلى نسبة مشاهدة وعفاريت عدلي علام و"كلابش"2017-06-13 18:25:25
أصدر قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام تقريراً بعنوان ” مؤشر ماسبيرو ” صادر عن المرصد الإعلامي المتكامل والذي رصد فيه الأداء التليفزيوني خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك للقنوات التليفزيونية الرسمية والعربية والخاصة.
ويعد مؤشر ماسبيرو هو الاسم الذي أطلقه قطاع الأمانة العامه بالهيئة الوطنية للإعلام على مشروع خطته لتطوير العمل في الإدارات المختصة ببحوث ومتابعة المستمعين والمشاهدين، وتقوم فكرته على الاعتماد على مؤشر علمي له مصداقية في رصد وتقييم المواد الإعلامية المقدمة على القنوات الإذاعية والتليفزيونية من حيث فاعلية الأداء والجودة والمهنية وتفضيلات الجمهور.
ويرتكز المؤشر على نتائج مؤشرات فرعية تضم تقارير المتابعة لتقيم الشكل والمضمون، استطلاع أراء جمهور المستمعين والمشاهدين من خلال البحوث الميدانية وعن طريق مؤشر الاتصال التليفوني، تحليل مضمون شبكات التواصل الاجتماعي والتعرف على اتجاهات روادها حول القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية وما تبثه من مواد إعلامية .
ونوقشت نتائج هذا التقرير في اجتماع المجموعة الإكاديمية الاستشارية للمؤشر والتي كانت من أهمها، حصلت قناة MBC مصر على أعلى نسبة مشاهدة تليها قنوات “الحياة،النهار،Dmc ، Cbc ، ON E ، القناة الاولي ، دريم 2 ، المحور ، صدى البلد “.
وحصل مسلسل ” عفاريت عدلي علام ” على أعلى نسبة مشاهدة ويليه مسلسلات ” كلبش ، كفر دلهاب ، لمعي القط ، اللهم اني صايم، ظل الرئيس ، الحلال ، طاقة القدر ، الحصان الاسود “
وحصل برنامج رامز تحت الارض على أعلى نسبة مشاهدة يليه برامج ” هاني هز الجبل ، الصدمة 2 ، اديني عقلك “
وحصل حديث الشيخ الشعراوي على أعلى نسبة مشاهدة بين البرامج الدينية يليه برامج رسالة من الله ، لعلهم يفقهون ، الدين والحياة، وحصل برنامج ” الشيف شربيني ” على اعلى نسبة مشاهدة بين برامج المرأة يليه ” على قد الايد ، الشيف حسن ، حلو وحادق “.
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