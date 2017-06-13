صادق مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة على تبادل مذكرات بين تونس وألمانيا للتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بقيمة 11.5 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة شمسية.

وسيتم تمويل هذاالمشروع الذي تناهز تكلفته حوالي 12 مليون يورو عن طريق قرض من بنك إعادة الإعمار الألماني للتمويل للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 11 مليون و 500 ألف يورو ومساهمات مالية بقيمة 500 ألف أورو للإجراءات الضرورية لتنفيذ ومتابعة هذا المشروع.

وستساهم ألمانيا، بموجب تبادل المذكرات، في حماية المناخ والتنمية المستديمة بتونس من خلال تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من إنبعاثات الغازات.