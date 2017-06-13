محافظ أربيل: منظمة قطرية قدمت الوجبات التي سممت النازحين العراقيين2017-06-13 17:52:04
أعلن محافظ أربيل نوزاد هادي اليوم الثلاثاء اعتقال سبعة أشخاص على خلفية تسمم مئات النازحين العراقيين في مخيمي حسن شام وخازر قرب مدينة الموصل العراقية ؛ بعد تناولهم وجبات إفطار.
وقال محافظ أربيل - في مؤتمر صحفي حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية - “إن وجبات الطعام التي تسببت في تسمم النازحين تم إعدادها في أحد مطاعم أربيل من قبل منظمة قطرية”، مبينا أن الحادث تسبب في تسمم 825 شخصًا، حيث أعدت الوجبات قبل 12 ساعة من تناولها.
ومن جانبه، أعلن رئيس لجنة الهجرة والنازحين في البرلمان رائد الدهلكي، فتح تحقيق في الواقعة قائلا : “إن اجتماعًا سيعقد اليوم بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين في المؤسسة القطرية الخيرية التي تشرف على تقديم الوجبات في المخيم”.
ومن جهتها، قالت المسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أميرة عبدالحليم :”استقبلنا حتى الآن حوالي 800 حالة، نُقل منها نحو 60 إلى المستشفيات في أربيل”، موضحة أن تحقيقًا يجرى حاليًا لمعرفة ملابسات الحادث.
وقالت عبدالحليم :”هناك تحقيق للشرطة ، ليس لدينا أي دليل حتى الآن ، ونحن لا نعرف أين حدث التلوث ، سواء كان ذلك خلال التحضير أم التعبئة والتغليف أم عند النقل”.
وكانت وزيرة الصحة عديلة حمود قد قالت: إن 752 شخصًا في مخيم الخازر (حسن شام) قرب الموصل أصيبوا بحالات تسمم غذائي بعد تناول وجبة إفطار مساء الاثنين وإن امرأة وفتاة توفيتا في حين لايزال حوالي 300 شخص في حالة حرجة..مضيفة : أنها لا تستطيع التكهن في ما إذا كان حادث التسمم متعمدًا.
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