استعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموقف التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا،والإجراءات اللازمة للانتهاء من إقامة المشروع بشكل نهائي والموقف المالي له ، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه الرئيس التنفيذي للمدينة للخطوات التي تمت في المشروع حتى الآن .

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء لاجتماع مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ونوه رئيس الوزراء بالجهد المبذول من قبل مجلس الإدارة ومختلف الجهات المعنية لدعم المشروع الذي يعد إضافة هامة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ، موجها بسرعة النظر في الإجراءات المناسبة لتوفير الموارد المالية اللازمة له بحيث يتم الانتهاء منه في عام ونصف.

وأكد إسماعيل في هذا الصدد الدور الهام الذي تقدمه الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية في تحقيق نقلة نوعية في مصر، والمساهمة في إعداد كوادر شابة مدربة على أحدث الأساليب العلمية وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لخدمة أهداف الاقتصاد القومي ودفع التنمية العلمية والصناعية.

من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى أنه سيتم إخلاء المقر الحالي لمدينة زويل والتابع لجامعة النيل بعد 4 أشهر من الآن.