القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة غدا، محاكمة 10 متهمين بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف البساتين” لاستكمال المرافعة.

القاهرة .. تنظر الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا، الطعنين المقامين من أحمد حسن المحامي وكيلا عن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة على حكم محكمة القضاء الإداري بحل الاتحاد في الدعويين المقامتين من عمر هريدي وماجدة الهلباوي المطالبين بحل الاتحاد بقبولهما.

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة غدا، إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية تعرف بـ “ألتراس ربعاوي” لسماع الشهود.

القاهرة .. تنظم نقابة الصحفيين لقاءً مفتوحًا مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بحضور نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وأعضاء مجلس النقابة، الساعة التاسعة مساءً بمقر النقابة.

بنها .. يعقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية غدا اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة ملف التعديات على أراضى الدولة وعدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة.

القاهرة .. يزور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، غداً، الهيئة الوطنية للصحافة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً، لتقديم التهنئة بمناسبة تشكيل الهيئة وتعيين أعضائها.

القاهرة .. يستقبل رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدكتور أشرف منصور، محافظ الأقصر محمد بدر، غدا، بمقر الجامعة بالقاهرة الجديدة ؛ ويناقش اللقاء الخطوات التنفيذية للتعاون القائم بينهما لمشروع تخطيط وتطوير التصميم العمراني والحضاري للمدينة المزمع تنفيذه للتسويق السياحي للمحافظة.

الجيزة .. تبدأ محافظة الجيزة غدا وبالتعاون مع المجلس المصري لأطباء من أجل السلام تنظيم 5 قوافل طبية للكشف الطبي على المواطنين وتقديم العلاج المجاني لهم.

القاهرة .. تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، غدا، اجتماعا لمناقشة طلبات الإحاطـة المقدمـة مـن النـواب هيـثم الحريـرى، وممتـاز دسـوقى، وبـرديس سـيف الـدين، والدكتور محمد أحمد فؤاد، بشأن عدم عودة المعلمين المعينين في مسابقة الـ30 ألف معلم لمحافظاتهم حسبما ورد بطلبات الإحاطة.

القاهرة .. تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا للفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها بالمسرح المكشوف، و حفلا لأوركسترا أوبرا القاهرة و سوليست بيانو “عمر خيرت” بالمسرح الكبير، تبدأ العروض غدا الساعة 9:30 مساء .

القاهرة .. ينظم صندوق التنمية الثقافية حفل الصوت الذهبي بقصر الأمير طاز، وعرضا لفرقة التنورة التراثية بوكالة الغوري، وعرض “مسرح في كل مكان - حكاية من مصر” ببيت السيحمي، تبدأ جميع العروض غدا الساعة 9:30 مساء.

القاهرة .. يقيم قطاع الإنتاج الثقافي حفلا لفرقة الإنشاد الديني بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، غدا الساعة 9 مساء، كما يعرض المركز القومى للسينما فيلم “آثار إسلامية حول الأزهر” وفيلم “مسجد السيدة نفيسة” وفيلم “الفن الإسلامي في العصر الفاطمي” بمركز الثقافة السينمائية.

القاهرة .. ضمن فعاليات ليالي رمضان بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب تحت شعار “أهلا رمضان” ، تقام ورش فنون تشكيلية ومنها رسم على الوجه، و كارت مجسم، وورشة حكى بحديقة الفنون التشكيلية، وورشة فنية للأطفال ذوي الإعاقة، وعروض فنية بالمسرح الصغير، أما بالمسرح الكبير يعرض مسرحية “مصر البيت الكبير” وعرض لفرقة (درام لايت للثقافة والفنون)، وعرض فني مقدم من أطفال فرقة المسرح بالحديقة الثقافية، تبدأ العروض غدا الساعة 8م.

القاهرة .. يناقش نادي أدب مكتبة الدقي الثقافية رواية “لعنة ميت رهينة” للدكتورة سهير المصادفة، غدا في تمام التاسعة مساءً.

القاهرة .. تقدم ساقية الصاوى بالزمالك، حفلًا جديدًا لفرقة (تراث سيد درويش) في التاسعة والنصف من مساء غد بمسرح الحكمة.

القاهرة .. تحتفل غدا منظمة المرأة العربية باطلاق النسخة الإنجليزية من كتاب (المرأة في المنظور الإسلامي: بعض القضايا)، وجاءت ترجمة هذا الكتاب في إطار الاستجابة لأحد قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

القاهرة .. تستضيف نقابة الفنانين التشكيليين المعرض الثاني من نوعه للفنان باسم “أهل البيت بمصر - قصص لها تاريخ”، الذي يقام تحت رعايتها بالقاعة المستديرة للنقابة بساحة دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وسيبدأ حفل الافتتاح التاسعة والنصف من مساء غد، ويستمر لمدة عشرة أيام.

القاهرة .. يقيم قصر ثقافة الشرفا للحرف الفنية غدا ندوة بعنوان “غرس القيم الأخلاقية- دور الأخلاق في نهضة الأمم” يلقيها الشيخ جمال محمد شعيب بمكتبة القصر، غدا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

المنصورة .. تنظم الإدارة العامة لبناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية ندوة عن “نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب” بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بالدقهلية وذلك في العاشرة والنصف من صباح غد بقاعة الاجتماعات بمركز شباب قرية كتامة مركز طلخا.