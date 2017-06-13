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الأرجنتين تسحق سنغافورة بسداسية نظيفة وديا
منتخب الارجنتين

الأرجنتين تسحق سنغافورة بسداسية نظيفة وديا

2017-06-13 17:49:34

أمطر المنتخب الأرجنتيني شباك نظيره السنغافوري بسداسية نظيفة، في مباراة ودية جمعتهما اليوم الثلاثاء على الملعب الوطني بسنغافورة.

جاءت سداسية الأرجنتين، عن طريق فيدريكو فازيو في الدقيقة 25، وخواكين كوريا في الدقيقة 31، واليخاندرو جوميز في الدقيقة 60، وليونادرو باراديس في الدقيقة 74، ولوكاس الاريو في الدقيقة 89، وانخل دي ماريا في الدقيقة 92.

وكان لوكاس بيجليا ودي ماريا وباولو ديبالا الوحيدين من الأساسيين في التشكيلة الرئيسية للأرجنتين خلال المباراة التي غاب عنها ليونيل ميسي لحصوله على عطله والتجهيز لزفافه.

وكان ذلك اللقاء الثاني للأرجنتين تحت إمرة سامباولي، بعدما قاد الفريق للفوز على البرازيل وديا يوم الجمعة الماضي في ملبورن.

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