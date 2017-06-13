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موسكو تأمل بأن يُحدد موعد زيارة العاهل السعودي لروسيا قريبًا
بوتين في منتدى بطرسبورج

موسكو تأمل بأن يُحدد موعد زيارة العاهل السعودي لروسيا قريبًا

2017-06-13 17:47:26
كتب - أ ش أ

قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الثلاثاء ، إن روسيا تأمل بأن يتحدد موعد زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا قريبا.
وأضاف المصدر - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - : “توجد دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخادم الحرمين لزيارة روسيا وهي قيد الدراسة لدى الجانب السعودي .. ونأمل أن يُحدد قريبا الموعد المناسب للطرفين”.

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