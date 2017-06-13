قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الثلاثاء ، إن روسيا تأمل بأن يتحدد موعد زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا قريبا.

وأضاف المصدر - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - : “توجد دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخادم الحرمين لزيارة روسيا وهي قيد الدراسة لدى الجانب السعودي .. ونأمل أن يُحدد قريبا الموعد المناسب للطرفين”.