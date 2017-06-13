أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء في أحدث تقاريرها، عن تصاعد حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي التونسي، بنسبة 4ر73 بالمائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام2017 الجاري، لتصل إلى 5ر636 مليون دينار تونسي مقابل 367 مليون دينار في 2016.

وأكدت أن جزء من الاستثمارات في هذا القطاع بها خلال شهري أبريل ومايو 2017، يتعلق باقتناء تجهيزات ومعدات فلاحية.

وتمثلت هذه المعدات المبرمج اقتناؤها في 744 جرارا و36 آلة حصاد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 50 مليون دينار تونسي.

وأشارت إلي أن توجه الفلاحين نحو اقتناء المعدات الفلاحية، إنما يؤكد علي تحسن منظومة الامتيازات الممنوحة في إطار القانون رقم 71 لسنة 2016 المتعلق بالاستثمار الزراعي الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر أبريل 2017.