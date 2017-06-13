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مجلس الوزراء يخصص أراض لبناء مشاريع قومية في البحيرة
المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة ‎

مجلس الوزراء يخصص أراض لبناء مشاريع قومية في البحيرة

2017-06-13 17:43:36
محيط: أ. ش. أ

أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص مساحات من الأراضى بمركزى بدر ودمنهور، لإقامة مشروعات نفع عام عليها لخدمه أبناء المحافظة.

وأشارت المحافظ - في بيان - إلى أنه تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 3500 م2 بحوشة 24 /25 خلف منطقة 12 قرية عبد الحميد أبو زيد التابعة لقرية عرابي مركز بدر بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة احمد رشاد دومة للتعليم الأساسي عليها.

وأضافت أنه تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 3 قراريط و10 أسهم بقرية الحصة مركز دمنهور بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة صرف صحي عليها، والموافقة على تخصيص قطع أراضي من أملاك الدولة الخاصة على مساحة 1867 بقرى صلاح الدين وعبد المجيد مرسى بمركز بدر بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف لإقامة محطات رفع عليها بمشروع ميجا الممولة من البنك الدولي.

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