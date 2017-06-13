قال رئيس النادي الإسماعيلي إبراهيم عثمان، إن ناديه يرفض زيادة عدد اللاعبين في قائمة كل فريق عن 25 لاعبا للموسم المقبل.

وأضاف عثمان - في تصريح للموقع الرسمي للإسماعيلي اليوم الثلاثاء - أن زيادة الأعداد في القائمة سيحمل أضرارا عديدة، أهمها تكدس اللاعبين في الأندية التي تملك موارد مالية كبيرة دون غيرها.

وأوضح أن هذا الوضع يؤدي إلى الإضرار بمستوى الكرة المصرية، حيث سيوجد تفاوت في المستوى من فرق قليلة قوية وأغلبية ضعيفة، وبالتالي ضعف المسابقات الكروية المحلية بشكل عام.

وفي السياق ذاته، أبدى رئيس الإسماعيلي موافقته على الاقتراح المقدم بزيادة عدد اللاعبين الأجانب من ثلاثة لاعبين إلى أربعة، موضحا أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب لن يضر أي فريق.