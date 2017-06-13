كمال عامر: الامن القومي تجتمع غدا لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية2017-06-13 17:46:38
قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن اللجنة ستعقد اجتماعا صباح غد الأربعاء بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعية، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في حضور ممثلي الحكومة.
وأضاف عامر -في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء في أعقاب إحالة مجلس النواب الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي- أن اللجنة ستنظر الاتفاقية من منظور الأمن القومي.
وعما إذا ستعقد اللجنة جلسات متعددة لنظر تفاصيل الاتفاقية، أكد عامر أن أعضاء اللجنة شاركوا في جلسات الاستماع التي عقدت على مدار 3 أيام داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واستمعوا للخبراء والمتخصصين في التخصصات المختلفة سواء الجغرافية أو التاريخية أو فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، وتمت مناقشة جميع الجوانب الفنية والجغرافية والتاريخية ويبقي جانب “منظور الأمن القومي” الذي ستبحثه اللجنة غدا.
وأشار عامر إلى أن الاتفاقية قتلت بحثا، وأخذت وقتا كافيا في المناقشات، وأصبحت واضحة وجلية أمام جميع النواب الآن.
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