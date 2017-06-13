دمرت قوات الجيش “الوطني الشعبي” الجزائري مخبأين للارهابيين بولاية “سكيكدة” الساحلية، فيما ضبطت عناصر الدرك الوطني “عنصرا داعما” للجماعات الإرهابية بولاية “تمنراست” الواقعة جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه “في إطار مكافحة الإرهاب، ضبطت عناصر الدرك الوطني عنصرا داعما للجماعات الإرهابية بولاية تمنراست في حين دمرت قوات الجيش الوطني الشعبي مخبأين للإرهابيين بولاية سكيكدة يحويان مواد غذائية وأغراضا مختلفة”.

من جهة أخرى، “أحبط حراس الشواطئ بسكيكدة محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما ضبطت قوات لجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و أدرار و غرداية و الطارف”.