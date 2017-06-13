 Moheet on google
الثلاثاء 13 يونيو 2017 06:06 مساءً
روابط سريعة
الجيش الجزائري يدمر مخبأين للإرهابيين بولاية «سكيكدة»
الجيش الجزائري

الجيش الجزائري يدمر مخبأين للإرهابيين بولاية «سكيكدة»

2017-06-13 17:16:21
محيط: أ. ش. أ

دمرت قوات الجيش “الوطني الشعبي” الجزائري مخبأين للارهابيين بولاية “سكيكدة” الساحلية، فيما ضبطت عناصر الدرك الوطني “عنصرا داعما” للجماعات الإرهابية بولاية “تمنراست” الواقعة جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه “في إطار مكافحة الإرهاب، ضبطت عناصر الدرك الوطني عنصرا داعما للجماعات الإرهابية بولاية تمنراست في حين دمرت قوات الجيش الوطني الشعبي مخبأين للإرهابيين بولاية سكيكدة يحويان مواد غذائية وأغراضا مختلفة”.

من جهة أخرى، “أحبط حراس الشواطئ بسكيكدة محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما ضبطت قوات لجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و أدرار و غرداية و الطارف”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3