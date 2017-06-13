تصدر المنتخب الياباني لكرة القدم المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 بعد تعادله مع مضيفه منتخب العراق بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد شاهد دستكردي في العاصمة الإيرانية طهران في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية.

وتقدم المنتخب الياباني عبر لاعبه يويا اوساكو في الدقيقة التاسعة، وتعادل للعراق اللاعب مهدي كامل في الدقيقة 72، وبتلك النتيجة يحصد كل منتخب نقطة ليصبح رصيد اليابان 17 نقطة متصدرة بهم المجموعة، ويصبح رصيد العراق 5 نقاط في المركز الخامس.