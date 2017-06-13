نقيب الصحفيين: تأجيل لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالنقابة لوقت لاحق2017-06-13 17:20:10
قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين إنه تم تأجيل اللقاء المفتوح الذي كان من المقرر أن يعقد غدا الأربعاء مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي نظرا إلى أنها لم تعد بعد من ألمانيا، حيث تشارك في الوفد الوزاري المرافق للسيد رئيس الجمهورية في زيارته إلى برلين.
وأوضح سلامة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللقاء سيعقد لاحقا في موعد مناسب للوزيرة، مضيفا أنه يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تستهدف التعاون المثمر بين نقابة الصحفيين ومختلف مؤسسات الدولة.
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