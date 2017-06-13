السيسي يغادر برلين عائدا إلى القاهرة بعد زيارة استمرت 3 أيام2017-06-13 17:12:21
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي برلين اليوم عائدا إلى القاهرة بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام شارك فيها في افتتاح القمة التى نظمتها ألمانيا لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا تحت عنوان “قمة الاستثمار..مستقبل مشترك”.
وأكد الرئيس السيسي -في كلمته أمام القمة- أن مصر تحرص على طرح رؤى وطموحات للدول النامية، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي تطلع به ألمانيا في تعزيز جهود إنعاش الاقتصاد العالمي والتحفيز المالي والإصلاح الهيكلي في هذه المرحلة الفارقة التي يتعاظم فيها العديد من التحديات بشكل غير مسبوق.
وأضاف السيسي - فى كلمته- أنه مع استمرار الصراعات المشتعلة في كثير من أرجاء العالم وتفشى ظاهرة الفكر المتطرف وتنامي الإرهاب ، تزايدت الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الجهد الدولي من أجل رفع كفاءة هياكل الحوكمة الاقتصادية العالمية وتحفيز النمو الاقتصادي، واستحداث الآليات وإيجاد المصادر الجديدة للدفع بالاقتصاد العالمي لدائرة جديدة من التنمية والرخاء.
وقد التقى الرئيس خلال زيارته لبرلين مع العديد من الشخصيات والمسئولين الألمان المعنيين بالشئون الاقتصادية، ومنهم وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي ومجموعة من رؤساء كبري الشركات الألمانية.
كما عقد الرئيس -خلال الزيارة- جلسة مباحثات مع وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع الراهنة مع قطر، والأزمات القائمة في المنطقة خاصة ليبيا.
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