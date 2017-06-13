 Moheet on google
الثلاثاء 13 يونيو 2017 06:13 مساءً
روابط سريعة
البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي المصري إلى 5.3% في 2019
البنك الدولي

البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي المصري إلى 5.3% في 2019

2017-06-13 17:12:29
محيط: أ. ش. أ

توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 4.6 % في 2018، و5.3 % في عام 2019، لتظهر تعافي الاقتصاد المصري بعد اضطرابات دامت لسنوات، ويعود إلى مستويات ما قبل عام 2011.

وأشار البنك - في تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو- إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري قد بلغ 3.9 % خلال السنة المالية 2016-2017، والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي بما يتوافق مع توقعات الحكومة.

وقال التقرير إن ارتفاع النمو خلال السنتين التاليتين يرجع إلى الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في بيئة الأعمال وتحسن القدرات التنافسية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3