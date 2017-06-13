حافظ المنتخب الإماراتي على آماله في الوصول للملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018، بعدما خطف تعادلا في الوقت القاتل، من مضيفه منتخب تايلاند بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

تقدم منتخب تايلاند بهدف في الدقيقة 69 عبر اللاعب توساكراي، قبل أن يتعادل علي مبخوت للمنتخب الإماراتي في الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك في أول مباراة للامارات تحت قيادة المدير الفني الجديد الأرجنتيني إدجاردو باوسا.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع لجدول المجموعة الثانية للتصفيات، وبفارق ست نقاط خلف أستراليا ثالثة الترتيب، بينما يتذيل منتخب تايلاند الترتيب برصيد نقطتين فقط، قبل جولتين من انتهاء التصفيات.