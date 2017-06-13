أنهت الفنانة الشابة دينا الشربيني، قبل قليل زيارتها لمستشفى 57357، لدعم الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفى.

وحرصت “الشربيني” على اللعب مع الأطفال المرضى والتقاط الصور معهم وتقديم بعض الهدايا لهم، كما أعرب الأطفال عن سعادتهم بزيارة دينا للمستشفى ومشاركتهم في لعبهم.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني تشارك في دراما رمضان بمسلسلين هما “عشم إبليس” مع الفنان عمرو يوسف والفنانة دلال عبد العزيز، كما تشارك في مسلسل “خلصانة بشياكة” مع الفنانين أحمد مكي وهشام ماجد وشيكو وأوس أوس وويزو، حيث تجسد شخصية كارما زعيمة جيش النساء.