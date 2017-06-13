لقى 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع 3 حوادث سير متفرقة داخل نطاق محافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي، إخطارا بالحوادث، وتبين أن الحادث الأول أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وهم: جوده محمد حسن (30 عاما - حاصل على دبلوم صناعة)، وعزى عبد الإله فتوح على (40 عاما – عامل)، ومحمد عبد القادر الشاذلي (18 عاما – عامل)، والسيد محمود إسماعيل (44 عاما – عامل) وجميعهم يقيمون بالقليوبية، وإصابة شخص آخر، نتيجة حدوث تصادم بين سيارة نقل وأخرى مجهولة على الطريق الصحراوي الكيلو 104 اتجاه الإسكندرية (طريق الخدمات) بوادي النطرون.

وعلى ذات الطريق الكيلو 73 اتجاه القاهرة بغرب النوبارية، انقلبت سيارة نقل محملة بعمالة زراعية على جانب الطريق، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وهم: هلال يسرى الشنواني (30 عاما)، ومحمد التهامي أحمد (28 عاما)، ومحمد فوزي البنا (25 عاما) وجميعهم عمالة زراعية ويقيمون بأبوالمطامير، وإصابة 6 أشخاص آخرين.

أما الحادث الثالث فأسفر عن مصرع كلا من هدى صلاح نعيم (23 عاما)، وأسماء الصافي حرفوش (13 عاما) عمالة زراعية ومقيما بمركز أبو حمص، نتيجة حدوث تصادم بين سيارة نقل وسيارتين أجرة ميكروباص، وانقلاب سيارة بترعة النصر بالكيلو 75 طريق البنجر بجوار كوبري الروضة بغرب النوبارية.

تم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات، وتحررت محاضر بالحوادث وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.