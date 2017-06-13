قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن التصويت على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى الجلسة العامة تم بطريقة ديمقراطية في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب - أن اجتماعات اللجنة شهدت نقاشا ديمقراطيا أفسح المجال أمام المؤيدين للاتفاقية والمعارضين لها على حد سواء، وانتهى بتصويت ديمقراطي عليها.

وتابع عبد العال :”هناك قلة تريد أن تختطف هذا المجلس، لن يحدث ذلك في رئاستي”.

وأشاد عبد العال بدور القوات المسلحة في حماية الأراضي المصرية، قائلا “من حارب ومن قدم الشهداء لا يعرف بيع الوطن على الإطلاق أو التفريط فيه”.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت - في وقت سابق اليوم - على الاتفاقية خلال اجتماعها برئاسة عبد العال، وذلك بأغلبية 35 صوتا مقابل اعتراض 8 أعضاء من إجمالي عدد الحضور البالغ 43 نائبا.