قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة إنه لا يعلم شيئا عن دعوة بعض الصحفيين للاعتصام داخل مقر النقابة، معلقا أن “هذا أمر غير مقبول قولا واحدا”، مضيفا أنه توجه بالسؤال لحاتم زكريا سكرتير عام النقابة بخصوص ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أكد بدوره أنه لم يتقدم أحد بإخطار للمجلس.

وأشار سلامة - خلال مؤتمر صحفي بالنقابة اليوم الثلاثاء إلى أنه وفقا لوعود رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فإن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ستكون مع بداية السنة المالية الجديدة.

ولفت إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية سياسية وأنه ليس ضد أي رأي سواء مؤيد أو معارض، ولكن السياسة لها مكانها ولا ينبغي أن يجر البعض النقابة لنفق مظلم ولن يسمح بذلك، متسائلا: “ما المعنى من هذا الاعتصام؟”.

وأوضح سلامة أن خالد البلشي رئيس تحرير موقع (البداية) عضو مجلس النقابة السابق تقدم بمذكرة للنقابة ينفي ما نسب إليه من مقال منشور بموقع (البديل)، وإنه ليست له علاقة به، مشيرا إلى أن النقابة وصلت لها شكاوى من بعض الزملاء بخصوص المقال الذي يضم سبا وقذفا مطالبين بفتح تحقيق، مشيرا إلى أن الموضوع سيترك لمجلس النقابة للنظر فيه، وأيضا نفس الأمر يسرى على الزميل عمرو بدر.

وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حتى الآن لم يقدم أي شكوى للنقابة بخصوص المقال المنسوب لخالد البلشي، وأنه تم تأجيل النظر في التحقيق بشأن الشكاوى الخاصة بالتأكد من صحة اختراق المواقع.

وأشار إلى أن هيئة مكتب النقابة ناقشت عدة مواضيع اليوم من بينها ملاحظات قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وسترسل النقابة ما ورد إليها من ملاحظات من قبل أعضاء المجلس للجنة الثقافة والإعلام بعد تأجيل رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل خصيصا ليوم واحد.

وأوضح أنه سيتم عقد إفطار جماعي للصحفيين واحتفالية قسم اليمين للصحفيين تحت التمرين يوم 27 رمضان بمركز شباب الجزيرة.