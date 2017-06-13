نقب الصحفيين: دعوة بعض الصحفيين للاعتصام بالنقابة غير مقبول.. ولن نسمح بجرنا لنفق مظلم2017-06-13 16:42:48
قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة إنه لا يعلم شيئا عن دعوة بعض الصحفيين للاعتصام داخل مقر النقابة، معلقا أن “هذا أمر غير مقبول قولا واحدا”، مضيفا أنه توجه بالسؤال لحاتم زكريا سكرتير عام النقابة بخصوص ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أكد بدوره أنه لم يتقدم أحد بإخطار للمجلس.
وأشار سلامة - خلال مؤتمر صحفي بالنقابة اليوم الثلاثاء إلى أنه وفقا لوعود رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فإن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ستكون مع بداية السنة المالية الجديدة.
ولفت إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية سياسية وأنه ليس ضد أي رأي سواء مؤيد أو معارض، ولكن السياسة لها مكانها ولا ينبغي أن يجر البعض النقابة لنفق مظلم ولن يسمح بذلك، متسائلا: “ما المعنى من هذا الاعتصام؟”.
وأوضح سلامة أن خالد البلشي رئيس تحرير موقع (البداية) عضو مجلس النقابة السابق تقدم بمذكرة للنقابة ينفي ما نسب إليه من مقال منشور بموقع (البديل)، وإنه ليست له علاقة به، مشيرا إلى أن النقابة وصلت لها شكاوى من بعض الزملاء بخصوص المقال الذي يضم سبا وقذفا مطالبين بفتح تحقيق، مشيرا إلى أن الموضوع سيترك لمجلس النقابة للنظر فيه، وأيضا نفس الأمر يسرى على الزميل عمرو بدر.
وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حتى الآن لم يقدم أي شكوى للنقابة بخصوص المقال المنسوب لخالد البلشي، وأنه تم تأجيل النظر في التحقيق بشأن الشكاوى الخاصة بالتأكد من صحة اختراق المواقع.
وأشار إلى أن هيئة مكتب النقابة ناقشت عدة مواضيع اليوم من بينها ملاحظات قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وسترسل النقابة ما ورد إليها من ملاحظات من قبل أعضاء المجلس للجنة الثقافة والإعلام بعد تأجيل رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل خصيصا ليوم واحد.
وأوضح أنه سيتم عقد إفطار جماعي للصحفيين واحتفالية قسم اليمين للصحفيين تحت التمرين يوم 27 رمضان بمركز شباب الجزيرة.
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
أردوغان: عزل قطر يخالف تعاليم الإسلام
شجب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء عزل قطر، ووصفه بأنه “لا إنساني ومخالف للتعاليم الإسلامية” وقال إن الأساليب المستخدمة مع قطر غير مقبولة وبمثابة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
ظريف يتهم السعودية بالتخطيط لتفجيري طهران
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، من أوسلو، السعودية بالوقوف وراء تفجيري طهران. وقال ظريف إن المسئولين السعوديين أعلنوا صراحة وبشكل علني ...Tue, 13 Jun 2017 12:53:56 GMT
-
عبدالعال: التصويت على إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» للجلسة العامة كان ديمقراطي
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن التصويت على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى الجلسة العامة تم بطريقة ...Tue, 13 Jun 2017 14:52:36 GMT
-
رئيس غينيا يدعم قرارات مقاطعة قطرTue, 13 Jun 2017 07:44:22 GMT
-
صحيفة عبرية: نتنياهو يدرس إغلاق مكاتب الجزيرة بالقدس
ينوي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، وأجرى جلسة لمناقشة هذه المسألة. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم ...Tue, 13 Jun 2017 08:33:09 GMT
-
ترامب يحضر حفل زفاف دون دعوة من العروسين
حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حفل عروسين أثناء زفافهما، وذلك لدى تواجده في نيوجيرسي دون دعوة مسبقة من العروسين. وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا ...Tue, 13 Jun 2017 08:28:32 GMT
-
مكرم محمد: قرارتنا ضد «الألفاظ البذيئة» لا تمس الأبداع
أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار فرض غرامة للألفاظ الخارجة والبذيئة بالمسلسلات التلفزيونية لا تمس بالدراما والأبداع، مشيرا إلى أنه تم ...Tue, 13 Jun 2017 09:40:12 GMT