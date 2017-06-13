قال وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، إنه تم الانتهاء من كافة قوائم الانتظار لمرضى فيروس سي، وأن عدد المرضى الذين يتم تسجيلهم في الشهر حوالى 8 آلاف مريض، بما يعادل 96 ألف مريض في السنة، موضحا أن نسبة الإصابة تعادل 0.1٪ أقل النسب العالمية، لافتا إلى أن النسب العالمية من 0.3 لـ0.5٪.

وأضاف وزير الصحة - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم /الثلاثاء/ - أنه يتم إجراء المسح على 5 فئات وهى”المساجين والمترددين على المعامل المركزية وطلبة الجامعات والمدارس والمتبرعين بالدم و المترددين على المستشفيات الحكومية”، موضحا أن مليونا و 50 ألف مواطن خضعوا للمسح خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه سيتم النزول للمحافظات واستيراد كواشف جديدة من برلين لإجراء الاختبار السريع لفيروس سي، حيث تم التعاقد على 3.5 مليون كاشف سيستخدمون تباعا في المحافظات، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على المرض خلال عام.

وأوضح الوزير أنه في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم إجراء المسح الشامل للفئات من سن 18 لـ 59 سنة بإجمالي 30 مليون مواطن، فضلا عن التعاون مع وزارة التعليم العالي لإجراء المسح على طلاب الجامعات.