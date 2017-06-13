أعلن الدكتور أحمد الأنصاري رئيس بعثة الحج بوزارة الصحة رئيس هيئة الإسعاف، الانتهاء من تحديد أماكن العيادات ومقرات الإقامة الخاصة بالبعثة، وعمل التقديرات اللازمة للأدوية، والترتيب لوسائل الشحن.

وأضاف - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد راضي - أنه سيتم زيادة عدد الأطباء من 10 إلى 20%، مع توفير فريق طبي في كل مقر من مقرات الحجاج يتم اختياره بعناية فائقة، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للبعثة الطبية أكثر من 18 ألفا، وهو ضعف عدد العام الماضى.

وأوضح، أنه سيتم إجراء القرعة عقب انتهاء شهر رمضان، لاختيار الأطباء المشاركين في البعثة المصرية.