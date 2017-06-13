 Moheet on google
الثلاثاء 13 يونيو 2017 06:11 مساءً
روابط سريعة
رئيس بعثة الحج: زيادة عدد الأطباء من 10 لـ20%
الدكتور أحمد الأنصاري نائب رئيس هيئة إسعاف مصر

رئيس بعثة الحج: زيادة عدد الأطباء من 10 لـ20%

2017-06-13 16:39:22

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري رئيس بعثة الحج بوزارة الصحة رئيس هيئة الإسعاف، الانتهاء من تحديد أماكن العيادات ومقرات الإقامة الخاصة بالبعثة، وعمل التقديرات اللازمة للأدوية، والترتيب لوسائل الشحن.

وأضاف - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد راضي - أنه سيتم زيادة عدد الأطباء من 10 إلى 20%، مع توفير فريق طبي في كل مقر من مقرات الحجاج يتم اختياره بعناية فائقة، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للبعثة الطبية أكثر من 18 ألفا، وهو ضعف عدد العام الماضى.

وأوضح، أنه سيتم إجراء القرعة عقب انتهاء شهر رمضان، لاختيار الأطباء المشاركين في البعثة المصرية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3