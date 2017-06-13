استعرض مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس عددا من البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن مشاكل ومطالب جماهيرية، من بينها: نظام الثانوية العامة، والتكدس السكاني وتأثيره على الأمن القومي.

وأكد رئيس المجلس على ضرورة أن ترد الحكومة على البيانات العاجلة خلال 48 ساعة.

وطالب النائب محمد الكومي بتغيير نظام الثانوية العامة الحالي، والعمل بنظام جديد اعتبارا من العام القادم، حيث إن النظام الحالي يدفع الطلبة إلى الاكتئاب والانتحار.

وطالب النائب عامر الحناوي الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل معالجة ثنائية أو ثلاثية لمياه الصرف الصحي في منطقة نصر النوبة، فيما حذر النائب يحيى الكدواني من التكدس السكاني في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم وما أسفر عنه من ظواهر اجتماعية سلبية تكاد تعصف بالأمن القومي بسبب انتشار الجريمة والتطرف الديني، مطالبا بوضع حلول للخروج من الوادي الضيق ووضع خطة قومية مستقبلية لمواجهة هذه المشكلة.

وقال النائب محمود الصعيدي إن إشاعات بدأت تتردد بين أهالي جزيرة الوراق بأنه سيتم نزع أراضيهم بدعوى أنها أملاك دولة، مطالبا الحكومة بإصدار تطمينات للمواطنين هناك خاصة وأنهم يمتلكون عقود ملكية بالأراضي التي يقيمون عليها، فيما طالب النائب يسري الأسيوطي النيابة العامة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية بمستشفى منشية البكري، وتشكيل لجنة لتقرير مدى صلاحية مبنى المستشفى.

وناشد النائب جمال الشويخ الحكومة إرجاء أي قرار يتعلق برفع الدعم عن الكهرباء والمياه وزيادة أسعار المحروقات، خاصة وأن الوقت غير مهيء لذلك في ظل ارتفاع أسعار السلع، فيما طالب النائب محمد سليم باتخاذ إجراءات لتلافي أسباب والحيلولة دون تكرار واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مدن وقرى كوم أومبو بسبب حريق هائل في إحدى القرى.

وطالب النائب عمرو كمال الدين بمد فترة تحديث بيانات المواطنين في المكاتب التموينية إلى ما بعد شهر رمضان بسبب التكدس الكبير على هذه المكاتب ومكاتب البريد.