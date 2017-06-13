البرلمان يستعرض بيانا عاجلا حول نظام الثانوية العامة2017-06-13 16:34:53
استعرض مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس عددا من البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن مشاكل ومطالب جماهيرية، من بينها: نظام الثانوية العامة، والتكدس السكاني وتأثيره على الأمن القومي.
وأكد رئيس المجلس على ضرورة أن ترد الحكومة على البيانات العاجلة خلال 48 ساعة.
وطالب النائب محمد الكومي بتغيير نظام الثانوية العامة الحالي، والعمل بنظام جديد اعتبارا من العام القادم، حيث إن النظام الحالي يدفع الطلبة إلى الاكتئاب والانتحار.
وطالب النائب عامر الحناوي الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل معالجة ثنائية أو ثلاثية لمياه الصرف الصحي في منطقة نصر النوبة، فيما حذر النائب يحيى الكدواني من التكدس السكاني في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم وما أسفر عنه من ظواهر اجتماعية سلبية تكاد تعصف بالأمن القومي بسبب انتشار الجريمة والتطرف الديني، مطالبا بوضع حلول للخروج من الوادي الضيق ووضع خطة قومية مستقبلية لمواجهة هذه المشكلة.
وقال النائب محمود الصعيدي إن إشاعات بدأت تتردد بين أهالي جزيرة الوراق بأنه سيتم نزع أراضيهم بدعوى أنها أملاك دولة، مطالبا الحكومة بإصدار تطمينات للمواطنين هناك خاصة وأنهم يمتلكون عقود ملكية بالأراضي التي يقيمون عليها، فيما طالب النائب يسري الأسيوطي النيابة العامة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية بمستشفى منشية البكري، وتشكيل لجنة لتقرير مدى صلاحية مبنى المستشفى.
وناشد النائب جمال الشويخ الحكومة إرجاء أي قرار يتعلق برفع الدعم عن الكهرباء والمياه وزيادة أسعار المحروقات، خاصة وأن الوقت غير مهيء لذلك في ظل ارتفاع أسعار السلع، فيما طالب النائب محمد سليم باتخاذ إجراءات لتلافي أسباب والحيلولة دون تكرار واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مدن وقرى كوم أومبو بسبب حريق هائل في إحدى القرى.
وطالب النائب عمرو كمال الدين بمد فترة تحديث بيانات المواطنين في المكاتب التموينية إلى ما بعد شهر رمضان بسبب التكدس الكبير على هذه المكاتب ومكاتب البريد.
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
أردوغان: عزل قطر يخالف تعاليم الإسلام
شجب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء عزل قطر، ووصفه بأنه “لا إنساني ومخالف للتعاليم الإسلامية” وقال إن الأساليب المستخدمة مع قطر غير مقبولة وبمثابة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
ظريف يتهم السعودية بالتخطيط لتفجيري طهران
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، من أوسلو، السعودية بالوقوف وراء تفجيري طهران. وقال ظريف إن المسئولين السعوديين أعلنوا صراحة وبشكل علني ...Tue, 13 Jun 2017 12:53:56 GMT
-
عبدالعال: التصويت على إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» للجلسة العامة كان ديمقراطي
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن التصويت على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى الجلسة العامة تم بطريقة ...Tue, 13 Jun 2017 14:52:36 GMT
-
رئيس غينيا يدعم قرارات مقاطعة قطرTue, 13 Jun 2017 07:44:22 GMT
-
صحيفة عبرية: نتنياهو يدرس إغلاق مكاتب الجزيرة بالقدس
ينوي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، وأجرى جلسة لمناقشة هذه المسألة. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم ...Tue, 13 Jun 2017 08:33:09 GMT
-
ترامب يحضر حفل زفاف دون دعوة من العروسين
حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حفل عروسين أثناء زفافهما، وذلك لدى تواجده في نيوجيرسي دون دعوة مسبقة من العروسين. وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا ...Tue, 13 Jun 2017 08:28:32 GMT
-
مكرم محمد: قرارتنا ضد «الألفاظ البذيئة» لا تمس الأبداع
أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار فرض غرامة للألفاظ الخارجة والبذيئة بالمسلسلات التلفزيونية لا تمس بالدراما والأبداع، مشيرا إلى أنه تم ...Tue, 13 Jun 2017 09:40:12 GMT