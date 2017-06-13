رئيس الوزراء: الشباب المصري يتحرك من منطلق ضمير وطني مخلص2017-06-13 16:32:53
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن الشباب المصري يتحرك من منطلق ضمير وطني مخلص، ويضع وطنه فوق أي اعتبار.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بالشاب شافعي عبد الرازق أبو بكر، “33 سنة” الذي يشغل وظيفة مدير مكتب رئيس مركز ومدينة فايد التابعة لمحافظة الإسماعيلية، تقديرا لدوره الإيجابي في رفض الاستجابة للمساعي الخبيثة من حفنة من الفاسدين عرضوا عليه مبلغا ضخما كرشوة لتسهيل الاستيلاء على أرض أملاك دولة بمدينة فايد بمساحة 6 آلاف فدان تقدر قيمتها بمبالغ طائلة.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أشاد خلال اللقاء الذي حضره اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بما قدمه “شافعي” كنموذج واعد للشباب المصري، معتبرا أن ذلك يعد رسالة واضحة وجلية تؤكد صلابة معدن الشباب المصري الذي يتحرك من منطلق ضمير وطني مخلص، ويضع وطنه مصر فوق أي اعتبار، والذي لا تثنيه عن أداء دوره أي إغراءات أو صعوبات تفرضها الظروف الراهنة.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء تعرف من الشاب شافعي ومحافظ الإسماعيلية على ملابسات القضية، مثمنا قيام الشاب دون تردد وفور عرض الرشوة عليه، بالعرض على العقيد محمد صلاح الدين ناجي رئيس مركز ومدينة فايد، وتم إبلاغ محافظ الإسماعيلية الذي قام بدوره بإبلاغ الرقابة الإدارية والتي تتبعت التشكيل العصابي الذي يتكون من 6 أفراد والقبض عليهم متلبسين.
من جانبه، توجه الشاب شافعي بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي اعتبره تكريما له، مؤكدا أن ما قام به تصرف تلقائي نابع من حبه لهذا الوطن وإدراكه لحجم التحديات التي يتعرض لها، كما يتسق تصرفه مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب بضرورة الحفاظ على أراضي وطنهم في مواجهة كل ما يريد التعدي عليها.
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
أردوغان: عزل قطر يخالف تعاليم الإسلام
شجب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء عزل قطر، ووصفه بأنه “لا إنساني ومخالف للتعاليم الإسلامية” وقال إن الأساليب المستخدمة مع قطر غير مقبولة وبمثابة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
ظريف يتهم السعودية بالتخطيط لتفجيري طهران
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، من أوسلو، السعودية بالوقوف وراء تفجيري طهران. وقال ظريف إن المسئولين السعوديين أعلنوا صراحة وبشكل علني ...Tue, 13 Jun 2017 12:53:56 GMT
-
عبدالعال: التصويت على إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» للجلسة العامة كان ديمقراطي
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن التصويت على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى الجلسة العامة تم بطريقة ...Tue, 13 Jun 2017 14:52:36 GMT
-
رئيس غينيا يدعم قرارات مقاطعة قطرTue, 13 Jun 2017 07:44:22 GMT
-
صحيفة عبرية: نتنياهو يدرس إغلاق مكاتب الجزيرة بالقدس
ينوي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، وأجرى جلسة لمناقشة هذه المسألة. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم ...Tue, 13 Jun 2017 08:33:09 GMT
-
ترامب يحضر حفل زفاف دون دعوة من العروسين
حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حفل عروسين أثناء زفافهما، وذلك لدى تواجده في نيوجيرسي دون دعوة مسبقة من العروسين. وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا ...Tue, 13 Jun 2017 08:28:32 GMT
-
مكرم محمد: قرارتنا ضد «الألفاظ البذيئة» لا تمس الأبداع
أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار فرض غرامة للألفاظ الخارجة والبذيئة بالمسلسلات التلفزيونية لا تمس بالدراما والأبداع، مشيرا إلى أنه تم ...Tue, 13 Jun 2017 09:40:12 GMT