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رئيس الوزراء: الشباب المصري يتحرك من منطلق ضمير وطني مخلص
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

رئيس الوزراء: الشباب المصري يتحرك من منطلق ضمير وطني مخلص

2017-06-13 16:32:53

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن الشباب المصري يتحرك من منطلق ضمير وطني مخلص، ويضع وطنه فوق أي اعتبار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بالشاب شافعي عبد الرازق أبو بكر، “33 سنة” الذي يشغل وظيفة مدير مكتب رئيس مركز ومدينة فايد التابعة لمحافظة الإسماعيلية، تقديرا لدوره الإيجابي في رفض الاستجابة للمساعي الخبيثة من حفنة من الفاسدين عرضوا عليه مبلغا ضخما كرشوة لتسهيل الاستيلاء على أرض أملاك دولة بمدينة فايد بمساحة 6 آلاف فدان تقدر قيمتها بمبالغ طائلة.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أشاد خلال اللقاء الذي حضره اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بما قدمه “شافعي” كنموذج واعد للشباب المصري، معتبرا أن ذلك يعد رسالة واضحة وجلية تؤكد صلابة معدن الشباب المصري الذي يتحرك من منطلق ضمير وطني مخلص، ويضع وطنه مصر فوق أي اعتبار، والذي لا تثنيه عن أداء دوره أي إغراءات أو صعوبات تفرضها الظروف الراهنة.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء تعرف من الشاب شافعي ومحافظ الإسماعيلية على ملابسات القضية، مثمنا قيام الشاب دون تردد وفور عرض الرشوة عليه، بالعرض على العقيد محمد صلاح الدين ناجي رئيس مركز ومدينة فايد، وتم إبلاغ محافظ الإسماعيلية الذي قام بدوره بإبلاغ الرقابة الإدارية والتي تتبعت التشكيل العصابي الذي يتكون من 6 أفراد والقبض عليهم متلبسين.

من جانبه، توجه الشاب شافعي بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي اعتبره تكريما له، مؤكدا أن ما قام به تصرف تلقائي نابع من حبه لهذا الوطن وإدراكه لحجم التحديات التي يتعرض لها، كما يتسق تصرفه مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب بضرورة الحفاظ على أراضي وطنهم في مواجهة كل ما يريد التعدي عليها.

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