سحر نصر: توقعات بزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر2017-06-13 16:20:52
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين شهدت تطورا وتناميا ملحوظا في العلاقات المصرية الألمانية مقارنة بالفترة الماضية، حيث أشادت المستشارة ميركل والوزراء والشركات الألمانية بمستوى التحسن المضطرد الذي تمر به هذه العلاقات، وما تم تنفيذه من مشروعات التعاون في مصر، كما اتسمت لقاءات الرئيس خلال الزيارة بالإيجابية.
وقالت الدكتورة سحر نصر ، إن ممثلي الشركات الذين التقى بهم الرئيس السيسي أشادوا بقانون الاستثمار الجديد، حيث أنهم كانوا يريدون إطارا تشريعيا ينظم عملهم في السوق المصرية، وأشادوا بوجه خاص بما يتضمنه القانون من تيسيرات لإجراءات الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وفض المنازعات بينهم وبين الحكومة، وفي نفس الوقت أعربوا عن إعجابهم ببرامج التدريب المهني للكوادر البشرية الذي تنفذه مصر.
وأشارت إلى أن ممثلي الشركات الألمانية ومن بينها سيمنس ودايا ومرسيدس طرحوا خلال اللقاءات عدد من المشكلات التي تواجههم في الاستثمارات في السوق المصرية وكانت تواجه مشكلات في فض المنازعات، وتم البدء في اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة العدل لحلها، ووعدوا بضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة الأنتاج في مشروعاتهم القائمة.
وأضافت أن الجانب المصري طرح أثناء اجتماع المائدة المستديرة في برلين أمس الاثنين مجموعة من المشروعات خاصة في قطاع النقل، حيث تحرص الحكومة على ربط العاملين في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية وغيرها ومحور قناة السويس بطرق نقل وشبكات للسكك الحديدية لتسهيل انتقال العمالة إلى مواقع الإنتاج أو نقل السلع إلى الموانئ.
وأوضحت أنها اتفقت في لقائها مع وزير التعاون الاقتصادي الألماني جيرهارد موللر على الحصول على منحة بقيمة ٢٥٠ مليون يورو لتمويل تطوير التعليم الفني ، وإقامة معهد للتدريب الفني في منطقة قناة السويس وآخر في الصعيد يخصص للتدريب على الصيانة وهي خبرات نفتقر إليها، وقالت أنه من المقرر أن يزور موللر مصر في نوفمبر المقبل على رأس وفد لإجراء مزيد من المباحثات حول برامج التعاون والمشروعات الإنمائية بين البلدين، وانه من المقرر ان يعقد هذا الاجتماع في احدى محافظات الصعيد في إشارة من الحكومة على الاهتمام بهذه المناطق التي عانت من التهميش في الماضي.
وأضافت أن الاتجاه في المرحلة المقبلة سيركز على تطوير قطاع النقل، والسعي لتنظيم نشاط شركتي أوبر وكريم حتى يتم تشجيع القطاع للخاص على المشاركة بقوة في قطاع نقل الأفراد ، مع العمل على وضع منظومة لتطوير السكك الحديدية بشكل متكامل.
وقالت انها تتفاوض معا الجانب الالماني للحصول على منحة جديدة لدعم الموازنة والميزان التجاري وستكون هذه هي المرة. الاولى التي تقدم فيها الحكومة الالمانية مثل هذه المنحة في هذا المجال، مشيرة الى انه كان قد تم توقيع منحة بقيمة ٢٥٠ مليون يورو مع الجانب الالماني لدعم الاستثمار والتعليم وتنمية المهارات وريادة الاعمال للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت انه تم الاتفاق مع شركة دايا الالمانية للغاز الطبيعي على جدولة مستحقاتها لدى الحكومة المصرية ليتم سداداها على ثلاث دفعات، وَقَد تم دفع القسط الاول بقيمة ٢٥٠ مليون دولار، وأكدنا للشركات الالمانية أن الحكومة تلتزم بسداد مستحقات أية شركات، وتلتزم بكل اتفاقياتها وتحترمها، وهو ما أشاد به الجانب الالماني.
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
ظريف يتهم السعودية بالتخطيط لتفجيري طهران
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، من أوسلو، السعودية بالوقوف وراء تفجيري طهران. وقال ظريف إن المسئولين السعوديين أعلنوا صراحة وبشكل علني ...Tue, 13 Jun 2017 12:53:56 GMT
-
رئيس غينيا يدعم قرارات مقاطعة قطرTue, 13 Jun 2017 07:44:22 GMT
-
صحيفة عبرية: نتنياهو يدرس إغلاق مكاتب الجزيرة بالقدس
ينوي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، وأجرى جلسة لمناقشة هذه المسألة. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم ...Tue, 13 Jun 2017 08:33:09 GMT
-
مكرم محمد: قرارتنا ضد «الألفاظ البذيئة» لا تمس الأبداع
أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار فرض غرامة للألفاظ الخارجة والبذيئة بالمسلسلات التلفزيونية لا تمس بالدراما والأبداع، مشيرا إلى أنه تم ...Tue, 13 Jun 2017 09:40:12 GMT
-
ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء - محيط
القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية…Tue, 13 Jun 2017 05:50:53 GMT
-
بلاغ عاجل للنائب العام ضد «باسم يوسف»
تقدم «سمير صبري»، المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد «باسم يوسف»؛ لتطاوله على الرئيس «السيسي» و«البرلمان»، بطريقة سوقيّة؛ بسبب «تيران ...Tue, 13 Jun 2017 07:03:21 GMT
-
تأجيل محاكمة "بديع" في "اعتصام رابعة" إلى 4 يوليو
قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد ...Tue, 13 Jun 2017 13:40:41 GMT