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غداً.. سيلين ديون تبدأ جولتها الأوروبية بالدانمارك
سيلين ديون

غداً.. سيلين ديون تبدأ جولتها الأوروبية بالدانمارك

2017-06-13 16:17:45
وكالات

تبدأ المطربة العالمية الكندية الأصل سيلين ديون غدا “الأربعاء”جولتها الأوروبية الكبيرة بحفل في كوبهناجن بالدانمارك ثم فرنسا في التاسع والعشرين من يونيو الجاري حيث تصدح في سماء 4 مدن فرنسية حتى التاسع من يوليو المقبل وهي بوردو، ليلل، باريس وليون.
ووفقا للموقع الإلكتروني الفرنسي “جالا اف أر” فإن سلين ديون سوف تقيم طوال جولتها الغنائية في فرنسا في قصرها المنيف الذي تمتلكه في باريس والذي كان قد اشتراه زوجها الراحل رينيه أنجيليل عام 2008 حيث عاشت جزءا كبيرا من حياتها مع زوجها وأولادها، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وأشار الموقع أن سيلين ديون سوف تطرب الحضور بأحلى أغنياتها وأجمل ألحانها القديمة والحديثة وسط حضور الآلاف من عشاقها ومحبيها.

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